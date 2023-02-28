مديرية شرطة نينوى .. احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار

2023/02/28 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء ، احباط محاولة تهريب 162 ألف دولار.

وذكرت المديرية في بيانها، ان “مفارز قيادة شرطة محافظة نينوى المتمثلة بمديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره 162 الف دولار، وضبط بحوزة احد المتهمين المخالفين للضوابط والتعليمات”.

واضافت “تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمبلغ وتسليمه مع المتهم الى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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