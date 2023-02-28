يقضي على مهنة المحاماة.. نقابة المحامين ترد على البرلمان بـ12 نقطة: اهتموا بتشريع القوانين الحقيقية

2023/02/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت نقابة المحامين العراقيين،

اليوم الثلاثاء، على مسودة قانون يجري

تداولها في مجلس النواب تحت مسمى

(المساعدة القانونية) وعدته مخالفاً

لقانون المحاماة والدستور العراقي

ويهدف للقضاء على مهنة المحاماة

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