كراسي للبيع

2023/02/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

تبدو أخبار من عينة أن الوزير الفلاني

اشترى كرسي الوزارة برقم معين من ملايين

الدولارات، وأن نائباً تمكن من بيع منصب

مدير عام بمبلع نصف مليون دولار، وأن

كرسي ضابط الحدود يباع بعدد من الش

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