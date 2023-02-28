2023/02/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

لا أريد الغوص في أعماق قضيّة دوري

المُحترفين التي شغلت الوسط الكروي منذ

ثلاث سنوات تقريباً، بقدر محاولتي

التعبير عن سعادتي التي بقيت حبيسة بين

القلم والورق من دون أن اتمكّن من اطلاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتقالة كرتنا الى الأعلى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتقالة كرتنا الى الأعلى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).