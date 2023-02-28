الشركات الهندية لها الحصة الأكبر من شراء النفط العراقي خلال كانون الثاني

2023/02/28 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، يوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات هما من اصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الثاني".

وأضافت أن "الشركات الصينية جاءت ثانيا وبعدد 6 شركات وجاءت الشركات الامريكية ثالثا وبعدد اربع شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية رابعا بعدد ثلاث شركات، وجاءت الشركات الايطالية واليونانية والاسبانية والتركية بواقع شركتين لكل واحدة منهم".

واشارت الى ان "البقية توزعت على الشركات (الهولندية-البريطانية) والروسية والاماراتية والمصرية والأردنية والكويتية والماليزية و الأذربيجانية وبواقع شركة واحدة لكل منهما".

وأشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مشيرة الى ان "ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينة الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".

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