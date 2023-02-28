أمانة مجلس الوزراء تعلن احالة مشروع تطوير مدينة الصدر الى شركة عالمية رصينة

2023/02/28 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن إحالة مشروع تطوير مدينة الصدر الى شركة عالمية، فيما أوضحت تفاصيل المجمع السكني في المدينة.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، في بيان إن "مشروع تطوير وتأهيل مدينة الصدر يحظى باهتمام ورعاية مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظراً لما تمثله هذه المدينة من تاريخ عريق للعاصمة بغداد، وكذلك الاهتمام بشرائح ساكني هذه المدينة".

وأشار إلى أن "هنالك عدة إجراءات اتخذتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد تكليفها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لغرض تهيئة المشروع، منها تخصيص مساحة خاصة بالمشروع"، مؤكداً "تخصيص نحو 5700 دونم للمشروع لصالح أمانة بغداد".

وأوضح أن "المشروع الآن أحيل إلى أحدى الشركات العالمية الرصينة، لغرض وضع التصاميم الخاصة ومن ثم المصادقة عليها، وإحالتها الى الشركات الرصينة لغرض التنفيذ".

ولفت إلى أن "عدد الوحدات السكنية للمشروع يبلغ 90 ألف وحدة سكنية، حيث ستكون مدينة متكاملة، تحتوي على جميع الخدمات الصحية والتربوية والإدارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والأماكن الترفيهية، فضلاً عن شبكة طرق تربط هذه المدينة بالمدن المجاورة".

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