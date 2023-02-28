2023/02/28 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TUe04myATFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تفتتح معرضها السنوي الرابع بمشاركة دور نشر محلية ودولية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تفتتح معرضها السنوي الرابع بمشاركة دور نشر محلية ودولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).