القبض على 12 إرهابيا في 5 محافظات

2023/02/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

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استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات الانبار وميسان وصلاح الدين والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات( بغداد والانبار وميسان وكركوك وصلاح الدين ) أسفرت عن إلقاء القبض على( 12 ) إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في الاقضية ( رمانة و عانة و المجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والايسر وعامرية الفلوجة والدورة ) وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً.=============٢٨ شباط ٢٠٢٣

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