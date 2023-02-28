نائب بشأن حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية:

2023/02/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق النائب عن المكون الإيزيدي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان علي، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة العدل بشأن حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية، واصفاً اياها بـ "الارزاق" التي لا يمكن قطعها.

وذكر النائب في وثيقة صادرة من مكتبه وحصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "هذا القرار سوف يؤثر سلبا على ارزاق اعداد هائلة من ابناء الشعب العراقي وهنا نقول (قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)"، مطالباً "المحكمة الاتحادية العليا برفض القرار وقبول الطعن به، وايجاد بدائل عن هكذا قرارات".

أدناه نص الوثيقة:

وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل العراقية قانون واردات البلديات الذي اقره البرلمان العراقي عام 2016، والذي ينص في المادة 14 منه على حظر استيراد، صنع، وبيع المشروبات الكحولية، كذلك فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 الى 25 مليون دينار على المخالفين للقرار.

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوّت في العام 2016، على قانون حظر تصنيع المشروبات الكحولية ولاقى حينها موجة جدل واسعة، ولكن لم يتم تنفيذه حينها بسبب ممانعة بعض الجهات السياسية.

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