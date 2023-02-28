جنايات ميسان: السجن 15 سنة لمتهمين بتهريب المشتقات النفطية

2023/02/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 15 سنة بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت ستة احكام بحق متهمين بتهريب المشتقات النفطية في المحافظة"، مبينا أن "مدة الحكم هي 15 سنة لكل متهم".

وأضاف أن "المجرمين الـ6 قاموا بثقب احد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد انابيب بلاستيكية".

وتابع أن "الاحكام جاءت استنادا للمادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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