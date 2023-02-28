بلينكن من أستانا: واشنطن تدعم بحزم وحدة كازاخستان

2023/02/28 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن دعمه لوحدة أراضي كازاخستان وسيادتها، خلال أول زيارة له إلى هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، والذي يعد حليفا لروسيا وقريبا من الصين، وذلك بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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