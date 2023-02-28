2023/02/28 | 14:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستضيف إيطاليا "كأس رايدر" لأول مرة على الإطلاق خلال عام 2023، وهناك لاعب إيطالي يسعى لكسب مكانه في فريق أوروبا.وصنع غيدو ميغليوزي اسمًا لنفسه باعتباره أحد أقوى اللاعبين في جولة موانئ دبي العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف إلى غيدو ميغليوزي.. لاعب الغولف الإيطالي الذي يعيش في دبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف إلى غيدو ميغليوزي.. لاعب الغولف الإيطالي الذي يعيش في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).