أحداث شباط… مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني

2023/02/28 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ثلاثاء 28 شباط 2023 مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني الاثنين 27 شباط...

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