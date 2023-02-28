2023/02/28 | 14:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، ما ذكره وزير الخارجية...

ظهرت المقالة واشنطن: لم نرسل رسالة لطهران عبر العراق أولاً على المسلة.

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