العراق خارج قائمة المستوردين الكبار في يناير 2023

2023/02/28 | 14:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

خرج العراق من قائمة كبار المستوردين من تركيا خلال شهر يناير الماضي 2023، بعد ان كان رابع اكبر مستورد خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير هيئة الاحصاء التركية، فأن المانيا احتلت المرتبة الأولى كأكبر مستورد من تركيا بقيمة بلغت 1 مليار و 826 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بـ 1 مليار و 186 مليون دولار، ومن ثم روسيا ثالثا بـ 1 مليار و43 مليون دولار وجاءت المملكة المتحدة رابعا بـ 954 مليون دولار وايطاليا خامسا بـ 916 مليون دولار”.

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