المنافذ الحدودية تضبط أنابيب فايبركلاس مخالفة لضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر

2023/02/28 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء ، ضبط أنابيب فايبركلاس مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنها “ […]

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