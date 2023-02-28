40 ألف سوري يعودون إلى بلادهم بعد الزلزال

2023/02/28 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول تركي إن نحو 40 ألف سوري فروا من المناطق المتضررة من زلزال السادس من فبراير /شباط في تركيا، عادوا إلى شمال غرب سوريا في الأسبوعين الماضيين.

وأكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بلغ 40 ألفاً حتى أمس الاثنين، مضيفاً أن العدد يتزايد يومياً.

وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، واستغل السوريون عرضاً قدمته السلطات التركية في أعقاب الزلزال يسمح لهم بقضاء ما يصل إلى ستة أشهر في شمال غرب سوريا مع إمكان عودتهم إلى تركيا مرة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن العديد من اللاجئين السوريين عادوا للاطمئنان على أقاربهم في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا، ونحو ستة آلاف في سوريا، معظمهم في شمال غرب البلاد.

وانتقل آخرون مؤقتاً للإقامة مع أقاربهم بعد أن دمر الزلزال منازلهم وأعمالهم في تركيا.

وقال خالد الأحمد، وهو عامل سوري في منتصف الخمسينات كان يعيش في كهرمان مرعش التي تضررت بشدة من الزلزال، «نخطط للذهاب لرؤية أقاربنا والخروج من هذه الأجواء الصعبة هنا».

وقالت الأمم المتحدة إن نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا يعتمد معظمهم على المساعدات حتى قبل وقوع الزلزال الأخير.

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