2023/02/28 | 14:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H1tue1KTHBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إكمال إجراءات استرداد متهمين بهدر 1.2 مليار دولار من دولة الإمارات في نشرة الـ2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إكمال إجراءات استرداد متهمين بهدر 1.2 مليار دولار من دولة الإمارات في نشرة الـ2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).