رابطة المستثمرين: عدم توزيع الأرباح وراء تراجع الاستثمار باسهم الشركات

2023/02/28 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس رابطة المستثمرين في البورصة العراقية، أن تراجع الاستثمار في البورصة بسبب عدم قيام الشركات بتوزيع الأرباح. وقال علاء الموسوي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الاستثمار في البورصة بدأ يتراجع بسبب عدم قيام الشركات بتوزيع الأرباح، وهيمنة كبار المستثمرين على القرار في الشركة. وأضاف أن معظم المستثمرين الأجانب يرفضون الدخول الى السوق بسبب عدم الإفصاح وقلة توزيع الأرباح، خصوصا بعد تراجع اسهم شركات عديدة من 2 دينار إلى 300 فلس.

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