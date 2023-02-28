كمائن محكمة تطيح بـ12 ارهابياً في 5 محافظات

2023/02/28 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ12 ارهابياً في خمس محافظات.

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