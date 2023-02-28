2023/02/28 | 14:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. حزب بارزاني يرفض قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/28 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. حزب بارزاني يرفض قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. حزب بارزاني يرفض قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).