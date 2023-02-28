ديلي ميل: نصف البريطانيين يريدون الهجرة إلى أستراليا أو نيوزيلندا

2023/02/28 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خلص بحث جديد أجري في بريطانيا إلى نتيجة صادمة مفادها أن نصف البريطانيين، أو واحدًا من كل شخصين، يرغب في الهجرة من البلاد والعيش في مكان آخر، واستبدال المملكة المتحدة بأستراليا أو نيوزيلندا، وذلك بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية والأزمات المعيشية المتتالية التي تمر بها البلاد منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البحث الجديد الذي نشرت نتائجه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتابعته (بغداد اليوم)، فإن "الناس سئموا من بريطانيا المنهارة وباتوا يريدون الهجرة من أجل الحصول على حياة أفضل".

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع الكشف عن خطة أسترالية لاستقطاب أكثر من 30 ألف شخص مؤهل من بريطانيا، من بينهم أطباء وممرضون ومعلمون، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من التراجع في الخدمات العامة في البلاد إذا ما غادر هذا العدد من الأشخاص المؤهلين بريطانيا وقرروا بالفعل الانتقال إلى أستراليا للعيش والعمل هناك.

وبحسب البحث الجديد الذي أجراه مركز العدالة الاجتماعية (CSJ) وهو مركز أبحاث متخصص، فإن واحداً من كل اثنين في بريطانيا يقول إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل استبدال بريطانيا بأستراليا أو نيوزيلندا.

وأعرب ثلاثة من كل أربعة أشخاص عن خشيتهم من أن تنكسر بريطانيا بينما لا يستطيع أكثر من النصف تسمية سياسة حزب المحافظين أو حزب العمال لمعالجة الفقر.

وعبر الكثيرون ممن استطلعت آراؤهم عن التشاؤم بشأن حالة المجتمع الحديث، إلى جانب انهيار الثقة في الأحزاب السياسية الرئيسية لتغيير الأمور.

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