الكشف عن تفاصيل استرداد تركيا لـ

2023/02/28 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت صحيفة الدايلي صباح التركية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عملية إلقاء القبض على احد المنتمين لتنظيم حزب العمال الكردستاني الـ PKK داخل إقليم كردستان العراق والذي ثم ترحيله الى تركيا من داخل أراضي الإقليم.

وذكرت الصحيفة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، أن "العملية نفذت من قبل عملاء ميدانيين تابعين لوكالة الاستخبارات التركية، واستهدفت عضو في القوات الخاصة التابعة لحزب العمال الكردستاني".

وأضافت أن "الاستخبارات نجحت بإلقاء القبض عليه داخل أراضي الإقليم ثم تم نقله الى تركيا"..

وأشارت الصحيفة الى أن "الحكومة التركية دعت وبشكل مستمر، المسؤولين العراقيين الى اتخاذ الإجراءات الرسمية للقضاء على تواجد التنظيمات الإرهابية داخل أراضيها"، مبينةً أنها "مستخدمة وجود تنظيم حزب العمال كمبرر لتحركات استخباراتها غير القانونية داخل الإقليم العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الاناضول، أن المخابرات التركية جلبت الإرهابي، رمضان غونيش، من مدينة السليمانية العراقية.

وأشارت الى أن "غونيش، كان مسؤولا عن تنفيذ 12 هجوما راح ضحيتها 60 عنصرا أمنيا في تركيا".

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