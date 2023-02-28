رافضون لتعديل قانون الانتخابات يقولون: سوف يعيدنا الى نواب (المحولة والسبّيس)

2023/02/28 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تسعى اغلب القوى المدنية والعلمانية والأحزاب الصغيرة،للإبقاء على قانون الانتخابات الحالي...

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