أحداث شباط… المالية تستحدث ٨٦٩١ درجة وظيفية لتثبيت العقود

2023/02/28 | 14:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ثلاثاء 28 شباط 2023 المالية: استحداث ٨٦٩١ درجة وظيفية لتثبيت العقود مجلس...

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