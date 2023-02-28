حزب بارزاني يرفض قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية

2023/02/28 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان علي اليوم الثلاثاء، رفضه قرار حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية.

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