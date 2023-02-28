مسؤول في إقليم دونيتسك: مزاعم بوصول دبابات ليوبارد 2 قرب باخموت

2023/02/28 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال يان غاغين مستشار رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية الأوكرانية، الثلاثاء، إن دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع، تم رصدها بالقرب من مدينة باخموت.

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