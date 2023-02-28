فرنسا تحاكم

2023/02/28 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق محاكمة المواطنة الفرنسية المتهمة بالإرهاب دعاء منيب، لانتمائها لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل وممارستها اعمالا تتضمن مساعدة افراد التنظيم.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، أن منيب وهي واحدة من ثلاثين امرأة فرنسية انتمين الى التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، وعملت كــ "قابلة مأذونة" مسؤولة عن توليد نساء التنظيم الإرهابي قبل ان يتم القاء القبض عليها بعد عودتها الى فرنسا.

المحكمة التي تجري حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، ومن المتوقع ان تؤدي الى سجن منيب لنحو ثلاثين عاما، نظرا لدورها أيضا في الانتماء الى أحد التنظيمات النسوية المسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي وقيامها بــ "اعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا، بحسب الصحيفة.

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