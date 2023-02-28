2023/02/28 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موسكو- (رويترز)

كرر الكرملين الثلاثاء، موقفه بأن روسيا مستعدة للدخول في مفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن «الواقع» الجديد على الأرض لا يمكن تجاهله.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا لن تتخلى أبداً عن أربع مناطق أوكرانية أعلنت موسكو ضمها العام الماضي عقب استفتاءات.

وقال بيسكوف الثلاثاء: «ثمة واقع بعينه أصبح عاملاً داخلياً بالفعل..



أقصد الأراضي الجديدة..



دستور روسيا الاتحادية قائم، ولا يمكن تجاهله..



لا يمكن لروسيا أبداً أن تتنازل عن هذا، هذه حقائق مهمة».

وأعلنت روسيا ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر/ أيلول في احتفال ضخم في موسكو.

وأُعلنت المناطق بعد ذلك مناطق داخلة في تكوين أراضي روسيا الاتحادية، وذلك في مرسوم دستوري.

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة للمفاوضات إذا قبلت كييف سيطرة موسكو على هذه المناطق.

وأضاف: «إذا سارت الأمور بصورة مواتية واتخذ الأوكرانيون الموقف الملائم، يمكن تسوية ذلك على طاولة المفاوضات..



لكن الأمر الرئيسي هو تحقيق أهدافنا».

وتشترط أوكرانيا لمناقشة وضع خطة للسلام أن تغادر القوات الروسية كل شبر من أراضيها، بما في ذلك المناطق الأربع التي ضمتها وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في إجراء من جانب واحد في 2014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين : روسيا مستعدة لمحادثات بشأن أوكرانيا في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين : روسيا مستعدة لمحادثات بشأن أوكرانيا في هذه الحالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).