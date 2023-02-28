محكمة جنايات ميسان : السجن لمدة (15) سنة بحق مجرمين عن تهريب المشتقات النفطية

2023/02/28 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

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أصدرت محكمة جنايات ميسان ستة احكام بحق مجرمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهما عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرمين الستة قاموا بثقب احد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد انابيب بلاستيكية”.وأضاف أن “الاحكام تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 “.

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