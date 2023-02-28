المنتخب الايراني لكرة السلة يتأهل إلى بطولة كأس العالم

2023/02/28 | 15:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب الايراني لكرة السلة إلى

بطولة كأس العالم 2023 بعد هزيمة منتخب

كازاخستان أمام أستراليا.

وأفادت وكالة مهر الايرانية للأنباء،

انه التقى منتخبا أستراليا وكازاخستان

لكرة السلة، اليوم الأحد،

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