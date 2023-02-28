2023/02/28 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://app.moh.gov.iq/2023/medicaltech_college_al_2023

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن اطلاق استمارة بيانات خريجي الجامعات والمعاهد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن اطلاق استمارة بيانات خريجي الجامعات والمعاهد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن اطلاق استمارة بيانات خريجي الجامعات والمعاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).