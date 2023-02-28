2023/02/28 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتسبون في الموارد المائية يتعرضون لإطلاق نار أثناء إزالة التجاوزات ببابل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبون في الموارد المائية يتعرضون لإطلاق نار أثناء إزالة التجاوزات ببابل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبون في الموارد المائية يتعرضون لإطلاق نار أثناء إزالة التجاوزات ببابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).