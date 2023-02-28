2023/02/28 | 15:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AhDYxPNYbFQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيف السعدي: لاوجود لبنى تحتية في البلد من الممكن الاشادة بها | #مواقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيف السعدي: لاوجود لبنى تحتية في البلد من الممكن الاشادة بها | #مواقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).