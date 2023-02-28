بالصورة.. منتخب الشباب يتمرن على ملعب “بائس” في أوزباكستان

2023/02/28 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم الثلاثاء وحدة تدريبية على ملعب “بائس” في أوزباكستان تحضيراً لافتتاح كأس آسيا يوم غد.وسيواجه منتخبنا الشبابي نظيره الإندنوسي في مستهل مشواره بالبطولة عند الساعة الثالثة من عصر يوم غد.

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منتخب الشباب يتمرن على ملعب “بائس” في أوزباكستان أولاً على ايرث نيوز.

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