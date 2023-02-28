750 ألف دينار.. تكلفة أنبوب ضخ الماء بمشروع مجاري القرنة المتلكئ

2023/02/28 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء، على وثيقة جديدة تبين سعر متر انبوب الماء في مشروع مجاري القرنة والبالغ 750 ألف دينار.

وأوضحت الوثيقة أن "الانبوب بقطر 900 ملم ويبلغ سعر المتر الواحد 750 الف دينار "، فيما كشفت عن أن "العمل مدرج ضمن أعمال المشروع بفقرة انشاء شبكة مياه إسالة".

فيما أوضح مختصون لـ(بغداد اليوم) أن "الأسعار هي ثلاثة اضعاف السعر الحقيقي المعمول به في المحافظات، فضلا عن تسعيرات وزارات عراقية اخرى مثل وزارة النفط".

وفي وقت سابق حصلت بغداد اليوم، على وثائق توضح كلفة أعمال شبكتي المجاري ومياه الأمطار في مشروع مجاري القرنة المتكامل في البصرة، فيما تشير الوثائق الى أن كلفة المشروع تزيد عن الـ 480 مليار دينار .

وتبين الوثيقة، أن كلفة شبكة المجاري هي 193 مليار دينار، فيما تبلغ كلفة الاعمال البلدية الاخرى وهي الارصفة والتبليط والإنارة والكهرباء 290 مليار دينار.

ولا تتوقف شبهات الفساد بمشاريع الحكومة المحلية في البصرة لهذا الحد، فقد كشف مصدر مطلع، في 13 من الشهر الجاري، عن أسعار أعمدة الإنارة الواحد منها يصل الى 3 ملايين دينار، في حين أن سعر العمود الحقيقي "لا يتجاوز الـ 750 ألف دينار كونه خالياً من المواصفات ومصنوع من مادة الحديد".

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