روسيا تتهم أمريكا بتحضير

2023/02/28 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، حصولها على معلومات موثقة حول نية الولايات المتحدة الامريكية لإستخدام "سلاح كيميائي" كانت قد أعلنت سابقا عن تدميره ضد قواتها المقاتلة الان داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال رئيس قوات الدفاع البيولوجي والاشعاعي الجنرال ايغور كيرلوف بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية وترجمته (بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة ادعت بانها دمرت خزينها من العميل بي زد المستخدم كسلاح كيماوي، خلال عام 1990، لكن المعلومات التي حصلت عليها موسكو اثبتت وجود "عينات" تحتفظ بها واشنطن وتقوم حاليا بتصنيعها كأسلحة لاستخدامها في "هجمات كبيرة" ضد القوات الروسية.

وأكد كيرلوف أنه "تستخدم تلك الدول دائما ضدنا استفزازات مبنية على أساس اتهامنا باستخدام أسلحة محرمة، فيما تقوم الولايات المتحدة وحلفائها باستخدام أسلحة تحتوي على مواد كيميائية محرمة في كل من العراق وسوريا".

وتابع "ما زلنا نذكر استخدام القوات الامريكية لغاز السارين في سوريا، بالإضافة الى تقديمها انبوبة تحتوي على مواد تنظيف ادعت انها مواد كيميائية قادمة من العراق استخدمتها كمبرر لغزو البلاد عام 2003، والى هذه اللحظة، لم يتم اتخاذ أي اجراء بحق هؤلاء على جرائمهم"، بحسب وصفه.

يشار الى ان كل من روسيا والغرب يستعدان لمرحلة جديدة من العمليات العسكرية الكبيرة داخل أوكرانيا بحلول موسم الربيع، والتي من المتوقع ان تقود الى تصعيد كبير في التوتر بين حلف الناتو وموسكو وسط دعوات يطلقها مفكرون وسياسيون امريكيون من بينهم الفيلسوف نعوم تشومسكي لإيقاف الدعم الأمريكي لأوكرانيا وتفادي إطالة امد الحرب.

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