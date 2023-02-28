الأمن الوطني يعلن الإطاحة بأحد أخطر المهربين في العراق

2023/02/28 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بأحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق.

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