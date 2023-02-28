الأمن الوطني يطيح بأحد أخطر المهربين والمطلوبين في البلاد

2023/02/28 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بأحد أخطر المهربين والمطلوبين في البلاد.

وقال الجهاز في بيان ، إنه “بإشرافِ ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة، وبعد جهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية، ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على أحد اخطر المهربين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب”.

وأضاف أن “عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة”، مشيراً الى أنه “تمت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له”.

وأكدت أن “أبطال الجهاز يواصلون بذل المزيد من الجهود والتضحيات لملاحقة كل المطلوبين والمتورطين بتهديد الأمن المجتمعي، ولن تتوقف الجهود والعمليات النوعية حتى الوصول الى عراق آمن ومستقر”.

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