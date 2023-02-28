بدم بارد.. لبناني يقتل طليقته في الشارع

2023/02/28 | 16:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفاق اللبنانيون، الثلاثاء، على خبر جريمة مرّوعة ذهبت ضحيتها منى الحمصي، التي قتلت على يد طليقها المؤهل الأول المتقاعد في قوى الأمن الداخلي، عيسى سمية.

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