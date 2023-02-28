علامات نقص الفيتامين D في الجسم

2023/02/28 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة اوليسيا سافيليفا، أن

التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى

نقص فيتامين D في الجسم.

وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة

"إزفيستيا" إلى أن فيتامين D يساهم في

العديد من العمليات المهمة الجارية ف

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