2023/02/28 | 16:40 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الدكتورة اوليسيا سافيليفا، أن
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التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى
نقص فيتامين D في الجسم.
وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة
"إزفيستيا" إلى أن فيتامين D يساهم في
العديد من العمليات المهمة الجارية ف
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات نقص الفيتامين D في الجسم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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