فرنسا تضع قيودا على استخدام المياه

2023/02/28 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الإصلاحات البيئية الفرنسي،

كريستوف بيشو، بأنه يجب على المناطق

الفرنسية أن تفرض قيودا على استخدام

المياه اعتبارا من اذار المقبل لتجنب

النقص الحاد للمياه في الصيف.

وذكر بيشو أن 700 بلدية في فر

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