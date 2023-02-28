لبنان.. سعر صرف الدولار يحطم أرقامه القياسية

2023/02/28 | 16:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لامس سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل

الدولار الأمريكي، بعد ظهر اليوم

الثلاثاء، الـ89 ألف ليرة للدولار

الواحد، ليكون سعر الصرف ارتفع بذلك 30

ألف ليرة منذ بداية شباط الحالي.

وبعد أن سجلت التطبيقات التي

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