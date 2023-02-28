بنزيما يعلق على فوز ميسي بـ الأفضل: أنتم كاذبون

2023/02/28 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، على خسارته لجائزة أفضل...

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