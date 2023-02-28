2023/02/28 | 16:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، خوضه مباراتان ودّيتان خلال مارس/ آذار، في أول ظهور للفريق بعد بطولة كأس العالم في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ظهور بعد كأس العالم.. منتخب السعودية يخوض مباراتين وديتين في مارس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ظهور بعد كأس العالم.. منتخب السعودية يخوض مباراتين وديتين في مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).