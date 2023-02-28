2023/02/28 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة لتعقب فلول داعش جنوب الموصل.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “قوة من الجيش واللواء 58 بالحشد نفذت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية امنية لتعقب فلول “داعش” جنوب الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية امنية لتعقب فلول “داعش” جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية امنية لتعقب فلول “داعش” جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).