2023/02/28 | 16:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الثلاثاء، الى تونس للمشاركة في اجتماع وزراء الداخلية العرب.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “الشمري والوفد المرافق له وصل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب..



الشمري يصل تونس المركز الخبري الوطني.

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