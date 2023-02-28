النزاهة: استقدام مدير عام في محافظة بغداد

2023/02/28 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُديرٍ عامٍّ في مُحافظة بغداد؛ على خلفيَّـة التضخُّم الحاصل في أمواله.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لمديرية ماء مُحافظة بغداد؛ بتهمة التضخُّم الحاصل في أمواله وإدلائه بمعلوماتٍ كاذبةٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ قاضي تحقيق محكمة الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (19) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غير المشروع.

يُشارُ إلى أنَّ المادة المذكورة نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع على كل مُكلَّفٍ من المذكورين في المادة (16/أولاً) من هذا القانون عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.

يتبع....

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