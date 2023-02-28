الامين العام للأمم المُتحدة يصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسميَّة

2023/02/28 | 16:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش سيصل اليوم لبغداد في زيارة رسمية.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش، سيصل اليوم إلى بغداد في زيارة رسمية وسيلتقي الرئاسات الثلاث ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

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