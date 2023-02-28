2023/02/28 | 17:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yio6Qw6iSWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حزمة جديدة ..لدعم شريحة المتقاعدين في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حزمة جديدة ..لدعم شريحة المتقاعدين في رأي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).